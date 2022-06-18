БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 117 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 189, вторую - 256, три и более - 934, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 143 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 752 122. Первую дозу вакцины получили 5 352 065, вторую - 4 852 083, три и более - 3 299 954, бустерную дозу после положительного результата теста - 248 020 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)