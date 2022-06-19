Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущество без осадков, ветер северо-восточный, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-22, днем - 30-34 градуса тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-60 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24 градуса, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущество без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны дожди с грозами, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 31-36, в горах ночью – 8-13, днем - 17-22 градуса тепла.