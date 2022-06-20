В Азербайджане завершается регистрация на вступительные экзамены по II и III группам специальностей

БАКУ /Trend/ - Желающие принять участие в экзамене по II и III группам специальностей должны зарегистрироваться на сайте Государственного экзаменационного центра до 23:59 20 июня. В экзамене могут принять участие только те абитуриенты, которые зарегистрировались в указанные сроки.

Как сообщили Trend в понедельник в ГЭЦ, абитуриенты могут зарегистрироваться на экзамен по ссылке (https://eservices.dim.gov.az/erizebak/cehd2/), оплатив участие в экзамене (40 AZN) посредством "личного кабинета".

Участие является бесплатным для абитуриентов следующих категорий - для детей лиц, ставших инвалидами при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики; членов семей шехидов; детей-сирот и детей, лишенные родительской опеки; лиц со статусом вынужденных переселенцев; лиц с инвалидностью первой и второй групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет. Информация об этих абитуриентах поступает в ГЭЦ в электронном виде из информационных систем соответствующих органов исполнительной власти.

Напомним, что желающие сдать экзамены по I и IV группам специальностей должны зарегистрироваться на сайте ГЭЦ до 23:59 4 июля.

Во второй попытке второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения могут принять участие абитуриенты, подавшие заявления по любой из I-IV групп специальностей 4-17 марта или 6-25 апреля.

(Перевод: Фидан Мустафаева)