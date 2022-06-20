За последние три года Азербайджане реализован пакет соцреформ на 6 млрд манатов – министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Политика Азербайджана, направленная на усиление социальной защиты населения, полностью соответствует повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. За последние три года в Азербайджане были реализованы три пакета социальных реформ, охватывающих 4 миллиона человек, с дополнительными 6 миллиардами манатов в год (около 3,5 миллиарда долларов США).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

«За этот период социальные выплаты увеличились на 65 процентов, минимальная пенсия - в 2,2 раза, средняя пенсия - на 60 процентов, минимальная заработная плата - в 2,3 раза, годовой фонд оплаты труда увеличился более чем в два раза», - сказал он.

Бабаев отметил инновационные достижения в социальной сфере за последние годы (центры DOST, автоматизированные механизмы назначения социальных выплат, электронный социальный портал (e-sosial), подсистема «Занятость» и др.). Из 173 социальных услуг в министерстве 110 оказываются через электронную платформу, 48 - в проактивном порядке, 388 000 человек социальные выплаты были назначены в электронном виде. Новая подсистема «Труд и занятость» информирует об инновациях и преимуществах в сфере трудовых отношений. Для усиления и регулирования трудовых прав в соответствии с международными нормами и стандартами подготовлены и внесены изменения в статью 170 Трудового кодекса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)