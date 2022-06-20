Минобороны Азербайджана продолжает плановую утилизацию непригодных боеприпасов

БАКУ /Trend/ - Подразделения азербайджанской армии продолжают проводить плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных для использования с соблюдением всех мер безопасности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что очередная утилизация таких боеприпасов пройдет с 20 по 25 июня на общевойсковом полигоне Учебного Центра азербайджанской армии.

«Общественность будет регулярно информироваться о проводимых взрывных работах», - говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)