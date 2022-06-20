Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, прогнозируется южный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 31-36, в Баку ночью - 20-22, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 759 до 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 40-50 процентов.

Завтра на пляжах Абшерона ожидается южный ветер, температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24 градуса, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 32-37, в горах ночью – 8-13, днем - 20-24 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)