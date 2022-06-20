В Азербайджане выявлены еще 5 случаев заражения коронавирусом, вылечился 1 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 5 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек вылечился, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 793 015 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 165 человек вылечились, 9 716 – скончались, число активных больных составляет 134.

За последние сутки в стране проведены 1 490 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 940 145 255 600.

(Перевод: Фидан Мустафаева)