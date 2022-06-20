Задумались о покупке нового телевизора? 4 причины купить именно Samsung Neo QLED (R)

Если вам предстоит покупка нового телевизора, то эта статья именно то, что вам нужно. Огромное количество выбора на полках магазинов электротехники, часто сбивает с толку. Похожие на первый взгляд модели оказываются совсем разные, а вроде бы хороший телевизор оказывается не таким уж и хорошим. Предлагаем вашему внимают 4 причины по которым стоит присмотреться именно к Samsung Neo QLED.

Дизайн Infinity One. Дизайн один из важных факторов выбора. Так как телевизор подбирается под уже имеющийся интерьер, он должен гармонично сочетаться как с общей обстановкой в комнате, так и с мебелью и другими девайсами. Благодаря современному дизайну: предельно минималистичному облику, исчезающе малым рамкам вокруг изображения и минимальной толщине корпуса Samsung Neo QLED, подходит под любой интерьер. Экран у телевизора прикрыт защитным антибликовым стеклом, так в выключенном состоянии кажется, что его обрамляет лишь едва заметная линия боковой грани. Толщина корпуса по всей площади экрана одинаковая и составляет всего 16,9 мм — если повесить телевизор на стену, он будет выглядеть как картина в тонкой рамке. При этом телевизор можно также расположить на центральной подставке с очень небольшим, основанием, так что при необходимости он сможет «уместиться» даже на совсем небольшой тумбе.

Функциональность. Традиционно от телевизора мы ожидаем большего, нам необходимо не только устройство для просмотра любимых фильмов, но и универсальный мультимедийный центр. Работает Samsung Neo QLED на пользовательском интерфейсе - «Smart Hub», который отличается простотой и удобством в использовании. Основной способ его представления – ленточное меню в нижней части экрана, поверх текущего контента. Если выбрать в этой ленте какой-нибудь пункт, сверху раскрывается его подменю, например, рекомендованное видео в Youtube, главные параметры в «Настройках» и т.д., Кроме того, на ТВ можно смотреть контент со смартфона, для этого достаточно просто подключить телефон к телевизору и спокойно наслаждаться мультиэкранным режимом. А встроенный в телевизор Samsung Neo QLED голосовой ассистент Google, открывает еще больше возможностей для развлечений, а также дает продвинутый контроль над устройством.

Качество изображения – это главная составляющая любого телевизора. В Samsung Neo QLED используется панель с 8K-разрешением и подсветкой Quantum Mini LED. Светодиоды тут в 40 раз меньше, чем в традиционной LED-подсветке, что позволяет значительно увеличить количество светодиодов. Что же нам это дает в итоге? Гибкость подцветки разных зон, т.е каждая зона «освещается» вне зависимости друг от друга, позволяя повысить общую контрастность. «Умная» подсветка тут сочетается с неописуемой чёткостью и яркостью картинки, благодаря 33 млн. пикселей. Свой вклад в общее дело, также вносит процессор Neo Quantum Processor 8K, работающий на базе искусственного интеллекта. Так телевизор может качественно масштабировать «обычное» видео до качества 8K. Алгоритм глубокого обучения анализирует входное изображение и восстанавливает изображение деталей на уровне каждого пикселя, отсутствующего в исходном видеосигнале с низким разрешением.

Качество звучания. Кто откажется от кинотеатра прямо у себя на диване? И правда – это мечта каждого. Вместе с Samsung Neo QLED у вас будет возможность наслаждаться отличным изображением с идеальным звучанием как в кинотеатре, снова и снова. Акустическая система телевизора состоит из восьми низкочастотных динамиков, расположенных в нижней части тыльной стороны корпуса, и четырех высокочастотных, скрывающихся за неприметными «решетками» сзади: два по бокам телевизора и еще два — в верхних углах. Суммарная мощность встроенного аудио - 70 Вт, что позволяет передавать громкий, качественный и весьма насыщенный звук. Также телевизор умеет отслеживать звук движущегося на экране объекта, этому способствует функция «Samsung Object Tracking Sound Pro». С технологией OTS Pro вы слышите действие именно там, где оно происходит — звук движется в соответствии с действием на экране. Вы сможете почувствовать все оттенки объемного динамического звучания.

Отметим, что телевизоры Samsung Neo QLED уже доступны к продаже в Азербайджане. Дополнительную информацию о телевизорах Samsung Neo QLED можно получить на официальном сайте компании Samsung, а также в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton, World Telecom и Optimal.