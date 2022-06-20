Минную угрозу в Азербайджане обсудят в Люксембурге, Бельгии и Швейцарии (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 17:37)

БАКУ /Trend/ - 20-22 июня вопросы, связанные с минной угрозой в Азербайджане, будут обсуждены в Люксембурге, Бельгии и Швейцарии.

Как сообщает Trend, в связи с этим организован совместный визит в эти страны представителей Агентства Азербайджана по разминированию, Секретариата Межведомственного центра Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий и министерства иностранных дел Азербайджана.

Цель встреч, организованных в Бельгии и Швейцарии с несколькими международными структурами - оценить масштаб минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан, ее последствия, препятствия для восстановительных работ из-за высокого уровня загрязнения территорий минами, а также обратиться в связи с этим к мировой общественности и донорам.

Как известно, мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют серьезную угрозу миру, жизни и здоровью людей, развитию во многих регионах мира. Совместные усилия в этом направлении и оказание международной поддержки в рамках взаимовыгодного сотрудничества внесут вклад в устранение минной угрозы в Азербайджане и препятствий установлению устойчивого мира в регионе, а также в реализацию экономических проектов и возрождение освобожденных территорий.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Azərbaycanda mövcud mina probleminin humanitar fəsadlarının və bu problemin regionda dayanıqlı sülhün bərqarar olmasına maneə yaratmasının aradan qaldırılması,

həmçinin iqtisadi layihələrin reallaşdırılması və azad edilmiş ərazilərə həyatın qaytarılması istiqamətində fəaliyyətə öz müsbət töhfəsini verəcəkdir.