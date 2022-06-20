В Азербайджане отменено требование о размещении информации об организации торжеств на портале разрешений

БАКУ /Trend/ - С 21 июня в Азербайджане отменяется требование о размещении на соответствующем портале (icaze.e-gov.az ) информации об организации и проведении праздничных мероприятий, а также о подписании соглашения о совместной ответственности между хозяином торжества и владельцем помещения, где проводится мероприятие.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в решении Кабинета министров о продлении особого карантинного режима и снятии некоторых ограничений.

Отметим, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 сентября 2022 года.