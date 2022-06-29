Завтра в Баку сохранится ветреная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода в основном без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 30-33, в Баку ночью - 22-24, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-60 процентов.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-38, в горах - 7-12, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)