В Азербайджане выявлены еще 36 случаев заражения коронавирусом, вылечились 27 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 36 случаев заражения коронавирусом, вылечились 27 человек, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 793 224 случая заражения коронавирусной инфекцией, 783 343 человека вылечились, 9 717 – скончались, число активных больных составляет 164.

За последние сутки в стране проведены 3 174 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 961 028.

(Перевод: Фидан Мустафаева)