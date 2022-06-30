В Азербайджане арестованы за взяточничество должностные лица (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании информации, поступившей в связи с незаконными действиями завотделом архитектуры и строительства аппарата главы Исполнительной власти Сабирабадского района Гасымова Мушфига Видади оглу, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Как сообщили Trend в четверг в Генеральной прокуратуре, в ходе оперативно-следственных мероприятий были установлены основания для подозрения в том, что Мушфиг Гасымов, войдя в сговор с главным консультантом Государственной строительной инспекции по объектам государственной важности Государственного агентства по контролю над безопасностью в строительстве МЧС Гулиевым Эльдаром Муса оглу и другими лицами, получил взятки в крупном размере за предоставление разрешения на проведение строительных работ на нежилом объекте на территории района, оказание содействия в выдаче необходимых для этого заключений и других документов.

На основании собранных доказательств Мушфигу Гасымову и Эльдару Гулиеву предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 и 311.3.3 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) Уголовного кодекса и решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие по уголовному делу продолжается.

(Перевод: Фидан Мустафаева)