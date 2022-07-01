В ГПС Азербайджана прокомментировали информацию о закрытии сухопутной границы между Нахчываном и Турцией

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана прокомментировала информацию о закрытии сухопутной границы между Нахчыванской Автономной Республикой (НАР) и Турцией.

Как сообщили Trend в ГПС, Госпогранслужба в настоящее время осуществляет деятельность в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана №232 от 20 июня 2022 года.

Отметим, что в соответствии с постановлением Кабмина №232 «О дополнительных мерах в связи с продлением срока особого карантинного режима и снятием некоторых ограничений», в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана и ее возможных последствий срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 1 сентября 2022 года.

Таким образом, до указанной даты остается в силе ограничение на выезд - въезд наземным транспортом на территорию Азербайджана, за исключением грузовых перевозок.

Отметим, что сегодня в социальных сетях появилась информация о закрытии для граждан сухопутной границы между Нахчываном и Турцией.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)