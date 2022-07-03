Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода в в основном будет без осадков, юго-западный ветер днем ​​сменится на северо-восточный, сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 30-33, в Баку ночью - 21-23, днем - 30-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-55 процентов.

На пляжах Абшерона юго-западный ветер днем ​​сменится северо-восточным. Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 22-23°, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 23-24°.

В районах Азербайджана завтра в основном будет без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и временами дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 30-35, в горах ночью 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.