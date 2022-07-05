В Азербайджане выявлено еще 49 случаев заражения коронавирусом, вылечились 12 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 49 случаев заражения коронавирусом, 12 человек вылечились, один - скончался, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 793 437 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 465 человек вылечились, 9 718 – скончались, число активных больных составляет 254.

За последние сутки в стране проведены 2 403 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 974 930.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)