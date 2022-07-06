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Минобразования Азербайджана сделало заявление в связи с сертификацией учителей

Общество Материалы 6 июля 2022 12:40
Минобразования Азербайджана сделало заявление в связи с сертификацией учителей

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана не сотрудничает ни с одной компанией или учебным центром в сфере сертификации учителей и не несет ответственности за деятельность этих компаний.

Об этом сообщили Trend в минобразования.

В сообщении отмечается, что обещание, данное гражданам какой-либо компанией или лицом, не играет никакой роли в рамках процедуры сертификации учителей.

"Граждане, столкнувшиеся с подобными фактами, должны обратиться в колл-центр министерства образования по телефону 146-3 или на https://edu.gov.az/az/contact_us", - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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