В Азербайджане выявлено еще 69 случаев заражения коронавирусом, вылечились 36 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 69 случаев заражения коронавирусом, вылечились 36 человек, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 793 506 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 501 человек вылечился, 9 718 – скончались, число активных больных составляет 287.

За последние сутки в стране проведены 2 755 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 977 685.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)