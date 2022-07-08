ЕС поддерживает реформы в сфере реинтеграции людей с ограниченными возможностями в Азербайджане - Петер Михалко

БАКУ /Trend/ - ЕС продолжает поддерживать реформы, проводимые в Азербайджане в сфере реабилитации и реинтеграции людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии, посвященном презентации проекта технической помощи Евросоюза "Поддержка реформ в системе реабилитации людей с ограниченными возможностями в Азербайджане".

"Эти реформы в Азербайджане направлены на модернизацию системы, инновационные услуги и обучение персонала. Страна будет использовать передовой опыт ЕС в этом направлении, включая также сферу образования и рынок труда", - сказал Михалко.