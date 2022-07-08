За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла на 48%

БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Азербайджане выросла на 48 процентов.

Об этом говорится в совместном сообщении минздрава, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), передает в пятницу Trend.

«Несмотря на то, что страны мира направили все свои усилия на борьбу с коронавирусной инфекцией и профилактические меры, полностью одержать победу над пандемией пока не удалось.

Согласно статистике последних дней, наблюдается рост числа зараженных COVID-19. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю число случаев заражения коронавирусом в мире выросло примерно на 20 процентов. В результате важных превентивных мер, принимаемых в нашей стране, а также активного участия населения в процессе вакцинации за последние несколько месяцев в Азербайджане удалось достичь стабильной эпидемиологической ситуации.

За последнюю неделю рост числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане составил 48 процентов. Эпидемиологическая ситуация в нашей стране тщательно контролируется учреждениями здравоохранения. При усилении динамики инфицирования может быть рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер.

Кроме того, сообщаем, что в рамках мер по борьбе с коронавирусом в Азербайджане существует материально-техническая база, имеются медикаменты и достаточный коечный фонд.

Следует отметить, что в большинстве случаев у инфицированных COVID-19 заболевание протекает в легкой форме, но у некоторых лиц (старше 65 лет и с сопутствующими заболеваниями) оно протекает тяжело. Гражданам, входящим в группу риска, рекомендуется строго соблюдать санитарно-гигиенические правила, при появлении симптомов коронавируса в первую очередь сообщать об этом участковым врачам.

Органы здравоохранения призывают граждан вакцинироваться второй дозой для защиты от вируса или бустерной дозой вакцины от COVID-19», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)