Врач скорой помощи Центрального Таможенного Госпиталя Др.Джавад Джабаров рассказывает oб оказании первой помощи

Первая помощь не считается медицинской, она оказывается до прибытия медиков или доставки пострадавшего в больницу. Умение оказать первую помощь человеку, который нуждается в этом – элементарный, но очень важный навык, который может спасти чью-то жизнь.

Первая помощь – это действие, предназначенное для спасения и устранение состояния, которое угрожает жизни и здоровью пострадавшего. Это – цепочка действий, которые нужно соблюдать, чтобы спасти жизнь человеку. Если соблюдать комплекс срочных мер, направленных на спасение чьей-то жизни, то можно добиться желаемого результата. Эта помощь может предотвратить состояния, которые в дальнейшем могут ухудшить состояние пострадавшего или вызовет угрозу для жизни. Первая помощь осуществляется людьми, которые рядом и во многих случаях от этой помощи зависит жизнь человека.

Нужно отметить, что для оказания первой помощи не требуются медицинские знания, не требуются инструменты или лекарства. Нужно дождаться прибытия медицинской бригады и обеспечить безопасность пострадавшего.

Как помочь бригаде скорой помощи обогнать несчастный случай? Что нужно сделать до приезда скорой помощи?

Об оказании первой помощи до приезда медиков рассказывает врач скорой и неотложной медицинской помощи Центрального Таможенного Госпиталя Др.Джавад Джабаров в передаче «Анатомия болезни» на телеканале CBC.AZ.

Видеосюжет можете проследить также на youtube канале Центрального Таможенного Госпиталя. Представляем вам ссылку сюжета: https://youtu.be/DU7yFJiZMq4