Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-25, днем - 32-37, в Баку ночью - 22-24, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 40-45 процентов.

Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 33-38, в горах ночью - 8-13, днем - 19-24 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)