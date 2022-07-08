Профессиональная служба по вызову трезвых водителей "Beep" начинает свою деятельность!

В нашей стране начала действовать новая услуга по вызову трезвых водителей – «Beep». Предлагая опытных, внимательных водителей, как для личного пользования, так и для бизнеса, «̆Beep» обещает высокий уровень обслуживания клиентов.

Водители полностью проверены, опрошены и застрахованы командой Beep. Таким образом, с услугой профессионального трезвого водителя «Beep» каждый сможет добраться до места назначения безопасно и быстро.

Компания представила на рынок свой продукт в образе популярного в Азербайджане певца Мири Юсифа. Всё начинается с сообщения "В момент необходимости руль находится у «Beep»". Также при этом стоимость услуги по городу всего 5 AZN. Можно использовать как мобильное приложение, так и call-центр, чтобы воспользоваться услугой профессионального трезвого водителя «Beep», которая обеспечивает доступные и в то же время качественные поездки.

Позвонив по номеру *5151 или скачав мобильное приложение Beep, вы можете за считанные минуты вызвать к месту назначения трезвого водителя.

App Store: https://apple.co/3bZwYzm

Google Play: https://bit.ly/beepaz

Сайт: https://beep.az/