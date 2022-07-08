Внесены изменения в перечень учреждений, подведомственных минкультуры, не входящих в его структуру

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в перечень учреждений, подведомственных министерству культуры Азербайджана, не входящих в его структуру.

Как сообщает Trend, в связи с этим в пояснении к постановлению Кабинета министров №261 говорится, что указом Президента Азербайджана № 1667 от 20 апреля 2022 года юридическое лицо публичного права "Агентство кино Азербайджанской Республики" при министерстве культуры.

Исходя из этого, в перечне учреждений, подведомственных минкультуры, не входящих в его структуру, был создан раздел "Юридические лица публичного права", куда было добавлено указанное агентство.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)