Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 576 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 386, вторую -162, три и более - 875, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 153 человека.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 780 077. Первую дозу вакцины получили 5 359 089, вторую - 4 855 179, три и более - 3 315 473, бустерную дозу после положительного результата теста - 250 336 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)