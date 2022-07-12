В Азербайджане выявлены еще 63 случая заражения коронавирусом, вылечился 41 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 63 случая заражения коронавирусом, вылечился 41 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 793 827 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 703 человека вылечились, 9 719 – скончались, число активных больных составляет 405.

За последние сутки в стране проведены 1 967 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 989 636.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)