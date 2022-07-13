...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В TƏBIB назвали число вызовов скорой помощи в Баку в дни праздника Гурбан

Общество Материалы 13 июля 2022 13:21
В TƏBIB назвали число вызовов скорой помощи в Баку в дни праздника Гурбан

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В дни праздника Гурбан Бакинская городская станция ​​скорой и неотложной медицинской помощи при Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) работала в усиленном режиме.

Как сообщили Trend в TƏBIB, в этот период для оказания экстренной медицинской помощи было задействовано около 130 бригад скорой помощи.

В праздничные дни на станцию поступало от 2 000 до 2 200 звонков в день. Наибольшее количество вызовов скорой помощи (2 200) было зафиксировано 10 июля.

Причины обращений в основном были связаны с артериальным давлением, проблемами с сердцем и различными травмами, говорится в сообщении

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости