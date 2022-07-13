БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 823 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 459, вторую - 178, три и более - 991, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 195 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 783 622. Первую дозу вакцины получили 5 359 933, вторую - 4 855 530, три и более - 3 317 503, бустерную дозу после положительного результата теста - 250 656 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)