Предотвращены незаконные действия должностных лиц ГТК - СГБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Предотвращены незаконные действия должностных лиц Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Как сообщили Trend в Службе государственной безопасности, на основании поступившей информации о незаконных действиях, сопровождающихся нарушением таможенного законодательства Азербайджанской Республики, наносящих ущерб правам граждан, охраняемым законом интересам государства, порочащих деятельность государственных органов, в Службе государственной безопасности 10 июня 2022 года были проведены комплексные оперативно-следственные мероприятия по начатому уголовному делу.

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