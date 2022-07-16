В азербайджанской армии состоялась очередная церемония выпуска курса подготовки командо (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в азербайджанской армии повышается уровень подготовки личного состава и боеспособности подразделений, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с планом подготовки на 2022 год, состоялась церемония вручения сертификатов и беретов военнослужащим, успешно окончившим курс подготовки командо.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На церемонии выпуска было отмечено благотворное влияние курсов подготовки командо, организованных по опыту Вооруженных сил Турции, на повышение боеспособности подразделений и профессионализма военнослужащих.

Успешно окончившим курс военнослужащим были вручены сертификаты и береты с пожеланием успехов в дальнейшей службе.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)