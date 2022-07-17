Завтра в Азербайджане будет до 44 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный северо-западный ветер, сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23-26, днем - 33-38, в Баку ночью - 23-25, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-60 процентов.

В связи с умеренным северо-западным ветром на пляжах Абшерона населению рекомендуется соблюдать осторожность. Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 26-27°, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 27-28°.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем - 37-41, местами - 43-44, в горах ночью 10-15, днем - 28-33 градуса тепла.