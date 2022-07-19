В Бакинской высшей школе нефти прошел День выпускника (ФОТО)

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) SOCAR был проведен очередной День выпускника.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики.

Открывая мероприятие вступительной речью, ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил выпускников со знаменательным днем ​​и пожелал им успехов в дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. «Отрадно, что молодые люди, набравшие высокие баллы на вступительных экзаменах, ставшие студентами Бакинской высшей школы нефти и получившие здесь профессиональные знания и навыки, стали выпускниками нашего вуза. Бакинская высшая школа нефти является наглядным примером успешной реализации политики Президента Ильхама Алиева по трансформации нефтяного капитала в человеческий капитал. С момента своего основания наша Высшая школа успешно выполняет свою миссию по подготовке высококвалифицированных специалистов, владеющих английским языком. Наши студенты и выпускники – это молодые, обладающие высоким интеллектом, глубокими знаниями и практическими навыками. Мы уже проводим шестой по счету выпуск студентов бакалавриата и четвертый выпуск студентов магистратуры. Мы очень гордимся тем, что выпускники нашего вуза вносят свой вклад в развитие экономики и промышленности страны, работая на различных предприятиях SOCAR и других местных и транснациональных компаний, продолжают обучаться в престижных вузах мира, достойно представляют Азербайджан в крупных компаниях.

Еще одна группа наших студентов – 168 выпускников бакалавриата и магистратуры – успешно завершила свое обучение в вузе, заложив основу для построения успешной карьеры и дальнейшего продолжения образования. Уверен, что, будучи интеллектуальными солдатами Азербайджана, выпускники БВШН этого года, как и предыдущие выпускники, будут достойно представлять нашу страну и наш вуз», - сказал Эльмар Гасымов.

Ректор добавил, что выпускники этого года уже добились первых успехов в построении карьеры и продолжении образования. «31 из выпускников БВШН этого года трудоустроены в 8 предприятиях SOCAR. Около 20 наших студентов работают в иностранных и местных компаниях, функционирующих в нашей стране. Благодаря, вниманию уделяемому Азербайджанским государством образованию, условиям, созданным SOCAR, самоотверженному труду профессоров и преподавателей БВШН наших студентов принимают на работу еще до окончания ими вуза, а также зачисляют их в престижные высшие учебные заведения. 90% наших студентов, обучающихся по программе MBA, трудоустроены. Около 40 наших выпускников удостоены стипендий для учебы в престижных университетах мира. 5 из этих выпускников поступили в докторантуры университетов США с предоставлением им полной стипендии, а 10 продолжат обучение в университетах Германии. 7 наших студентов, поступивших в университеты Германии, удостоены стипендии DAAD», - отметил он.

Выступая на мероприятии, первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде поздравил выпускников и пожелал им успехов. Он сказал, что БВШН готовит из студентов высококвалифицированных специалистов, и что знания и навыки, которые студенты получают в этом университете, играют большую роль на следующем этапе их жизни.

В своем выступлении заместитель министра образования Фирудин Гурбанов поздравил выпускников и пожелал им успехов. Он сказал, что, несмотря на то, что Бакинская высшая школа нефти является относительно молодым вузом, она завоевала большую репутацию с первых дней своего существования. Замминистра подчеркнул, что БВШН выделяется среди высших учебных заведений страны по количеству выпускников, окончивших обучение с отличием.

Затем выступили выпускница бакалавриата кафедры химической инженерии Гюллю Гусейнли, выпускник магистерской программы MBA, руководитель отдела карьеры и работы со студентами БВШН Эмиль Асланлы и выпускница магистратуры кафедры химической инженерии, студентка из Перу Белка Асеведо Лозано. В своих выступлениях они подчеркнули, что они очень гордятся тем, что являются выпускниками Бакинской высшей школы нефти. Гюллю Гусейнли, Эмиль Асланлы и Белка Асеведо Лозано от имени бакалавриатов и магистратур, которые они представляли, выразили благодарность руководству и самоотверженным учителям вуза, внесшим большой вклад в их становление как молодых специалистов, формирование их знаний и навыков.

День выпускника продолжился церемонией вручения дипломов. Ректор Эльмар Гасымов подчеркнул, что БВШН остается верной традиции вручения дипломов всем выпускникам в День выпуска.

Выпускница кафедры химической инженерии Жаля Мамедова, выпускник кафедры нефтегазовой инженерии Кянан Мамедов и выпускник кафедры инженерии автоматизации процессов Эйваз Наджафли были признаны лучшими студентами вышеуказанных кафедр. Талех Гасанзаде был признан лучшим студентом среди студентов магистратур. Они были награждены почетными плакетками. Плакетки этим выпускникам вручили Председатель Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов и ректор БВШН Эльмар Гасымов.

Затем на символическом пне было выгравировано имя студентки кафедры химической инженерии Жали Мамедовой - лучшей выпускницы БВШН 2022 года.

Мероприятие продолжилось концертной программой в исполнении заслуженного артиста, тариста Шахрияра Иманова и его ансамбля, а также группы Merry Band.

Мероприятие завершилось традиционным подбрасыванием вверх облаченными в мантии выпускниками академических шапочек.

Отметим, что в 2021/2022 учебном году выпускниками Бакинской высшей школы нефти стали 107 бакалавров, в том числе 33 студента кафедры нефтегазовой инженерии, 42 студента кафедры химической инженерии и 32 студента кафедры инженерии автоматизации процессов, и 61 магистра, в том числе 13 студентов инженерных магистратур и 48 слушателей программы MBA.

12 выпускников БВШН получили диплом с отличием в этом учебном году. В 2021-2022 учебном году БВШН окончили 7 граждан иностранных государств. Это граждане Канады, Перу, Нигерии, Руанды, России, Узбекистана и Грузии. Один из этих студентов - гражданка Перу, обучавшаяся по гранту, выделенному правительством Азербайджана для граждан государств-участников Движения неприсоединения, один - гражданин Руанды, обучавшийся за счет стипендии, выделенной БВШН, один – студентка Чичек Байрамова, обучавшаяся за счет SOCAR. Остальные иностранные студенты обучались в вузе за свой счет.

1 из них – выпускник бакалаврита кафедры инженерии автоматизации процессов, 1 – выпускник бакалавриата химической инженерии, 3 – выпускники магистерской программы MBA, 1 – выпускник магистратуры кафедры химической инженерии и 1 – выпускник магистратуры кафедры инженерии автоматизации процессов.