Синоптики рассказали, сколько продлится ветреная погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Ветреная погода в Азербайджане сохранится до конца этой недели.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, скорость северо-западного ветра достигнет 15-20, а 20-22 июля - 23-28 м/с.

Температура воздуха постепенно понизится на 3-5 градусов.

С 22 по 25 июля в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди с перерывами. Скорость западного ветра достигнет 15-20, местами 23-28 м/с.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)