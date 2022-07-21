Зарубежные участники Международного медиа-форума посетили Центр Гейдара Алиева в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация, прибывшая в Азербайджан для участия в Международном медиа-форуме, который состоится 22 июля в Шуше при организации Агентства развития медиа, посетила Центр Гейдара Алиева в Баку.

Как сообщает Trend, члены делегации - представители зарубежных СМИ и эксперты из около 20 стран были проинформированы о Центре Гейдара Алиева, здание которого считается одной из редких жемчужин мировой архитектуры.

Было отмечено, что Центр проводит работу в направлении исследования и пропаганды наследия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, популяризации на международном уровне истории и культуры Азербайджана, национальных и духовных ценностей, а также популяризации в нашей стране образцов мировой культуры.

Также было подчеркнуто, что в Центре создан Музей Гейдара Алиева. В музее, функционирующем с 2013 года, гостям были представлены фото- и видеоматериалы, а также интересные факты о жизни общенационального лидера Гейдара Алиева.

Сообщалось, что при организации в Центре Музея Гейдара Алиева, где увековечена память об общенациональном лидере, особое внимание уделялось отражению различных периодов его жизни и деятельности. Сегодня музей также имеет важное значение с точки зрения изучения наследия Гейдара Алиева.

В ходе ознакомления с выставкой «Мини Азербайджан» было отмечено, что в ее экспозиции представлены исторические архитектурные памятники Баку и регионов Азербайджана, макеты ряда современных зданий.

Затем гости ознакомились с выставкой Azərbaycan çap mətbuatı tarixinin inciləri, организованной Агентством развития медиа. На ней представлена информация о печатных изданиях, издававшихся до 1920 года и играющих исключительную роль в общественно-политической жизни нашей страны, в пропаганде национальных и общечеловеческих ценностей, а также образцы печатных СМИ, имеющих особое значение в просвещении азербайджанской общественности в современный период.

Было отмечено, что основной целью организации выставки является информирование участников Международного медиа-форума об исторических и современных печатных изданиях, прошедших богатый путь развития, об истории их создания и основателях, в том числе об идеологических направлениях, а также о влиянии этих печатных изданий на общественно-политическую и культурную жизнь, национально-духовное пробуждение, просвещение народа и информирование читателей о новинках эпохи.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)