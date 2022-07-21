В Сумгайыте начал функционировать региональный центр ASAN xidmət №2 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня начал функционировать Сумгайытский региональный центр ASAN xidmət №2, в открытии которого 20 июля принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг журналистам заведующий отделом по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Эльнур Нифталиев.

Он отметил, что функционирующий в настоящее время в Сумгайыте региональный центр ASAN xidmət ежедневно обслуживает до трех тысяч граждан.

"С учетом серьезного роста потребности в услугах в Сумгайыте был построен второй региональный центр ASAN xidmət. В целом до сегодняшнего дня в центры ASAN xidmət по всей стране поступило около 54 миллионов обращений", - сказал Нифталиев.