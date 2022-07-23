Синоптики рассказали, сколько продлится ветреная погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове до конца недели сохранится ветреная погода, скорость северо-западного ветра достигнет 15-20, в порывах - 23-25 м/с, 24 июля местами ожидаются дожди.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, до второй половины дня 25 июля в некоторых районах Азербайджана сохранится нестабильная погода, ожидаются ливни и грозы.

Скорость западного ветра достигнет 15-20, местами - 23-28 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)