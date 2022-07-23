Завтра в Баку будет ветрено и местами дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, переменная облачность, местами прогнозируются дожди, порывистый северо-западный ветер, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем - 30-32, в Баку ночью - 22-24, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-75 процентов.

Завтра днем в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем - 30-35, в горах ночью - 10-15, днем - 16-20 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)