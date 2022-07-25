Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

В ходе операций по разминированию 18-24 июля были обнаружены и обезврежены 184 противопехотные и 11 противотанковых мин, а также 181 неразорвавшийся боеприпас.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены территории общей площадью 953 гектара, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)