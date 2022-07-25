В Азербайджане разоблачены противоправные действия военнослужащих ГПС (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разоблачены противоправные действия военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС).

Как сообщили в понедельник Trend в Генпрокуратуре, 21 июля преступная группировка, состоящая из военнослужащих ГПС и других лиц, была задержана при попытке провоза через границу более 90 килограммов наркотиков.

По данному факту Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2, 206.3.3 (контрабанда), 234.4.1, 234.4.3 (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 240.3.2 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном размере с целью сбыта) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса. Проведение предварительного расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, было установлено, что военнослужащие ГПС Турал Османов, Шамиль Аббасов, Габиль Наджафов, Кямран Джафаров, Нурлан Гасымов, Сеймур Азадханзаде, Илькин Гасымзаде вошли в сговор с гражданским лицом Хикметом Халили и другими для контрабанды крупной партии наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ из Ирана с целью их сбыта. Для осуществления преступного замысла члены группы на территории Ирана, приобретя наркотические средства, оборот которых запрещен, в июле 2022 года спрятали их во время перехода в обход контрольно-пропускных пунктов государственной границы и государственного таможенного контроля в районе джабраильского села Мехтили. Около 20:00 21 июля четверо военнослужащих, забирая спрятанные запрещенные вещества, были задержаны пограничным нарядом ГПС. У них были обнаружены и изъяты 94,3 кг наркотических средств (87,7 кг марихуаны, 7,6 кг героина, метадон-40), психотропное средство (400 граммов метамфетамина) и сильнодействующее вещество (12 465 таблеток "прегобалин-150").

На основании собранных доказательств семеро военнослужащих и Хикмет Халили были привлечены 22 июля в качестве обвиняемых по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса, в их отношении решением Бакинского военного суда избрана мера пресечения в виде ареста. Кроме того, в ходе проведенных следственных действий были раскрыты преступные действия другого члена этой группы - гражданского лица Башира Гулиева. Скрывающийся от следствия Гулиев объявлен в розыск в качестве обвиняемого.

Продолжаются комплексные оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)