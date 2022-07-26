Очередной успех студентов UNEC: стартапы приняты в крупнейших компаниях мира! (ФОТО)

Проект студентов UNEC под названием «Guidera» принят Академией стартапов Genesis, организованной совместно с компанией Meta (Facebook).

Проект «Guidera», подготовленный студентами 4 курса Международной школы экономики (ISE) Идраком Атакишили и Туралом Салмановым, выбран из числа 3000 претендентов из свыше 30 стран. «Guidera» - это платформа, которая предлагает практические курсы и программы виртуальной стажировки в виде пакета под названием NanoMaster», созданного ведущими компаниями на местном рынке. Целью проекта является подготовка специалистов, которые смогут удовлетворить потребности компаний работодателей на рынке труда, в то же время, эффективно управляя рабочей силой, уменьшить безработицу. В программах «NanoMaster» предусмотрено также применение теоретических знаний на практике в производственных программах компаний.

В течение программы студенты получат обучение и менторскую поддержку от учредителей и директоров Genesis Tech, а также экспертов таких компаний как Meta, Amazon Web Services (AWS), Horizon Capital, Flyer One Ventures, AppsFlyer, Awesonic, Notion, Legal Nodes, Zendesk, Customer.io и др.

Дополнительно студенты получили возможность получить сертификат Meta Blueprint, кредит AWS в размере 10 тысяч долларов США от компании Amazon для развития продукции и во время Pitch Day представить бизнес идеи в фонды VC.

Отметим, что проект «Guidera» также принят в программу Инкубации Азербайджанского международного банка.