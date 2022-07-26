Прокурор запросил наказание для обвиняемого в коррупции бывшего начальника управления упраздненного МНБ

БАКУ /Trend/ - Завершилось судебное следствие по делу бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ) генерала Мовлана Шихалиева.

Как сообщает Trend, на процессе в Бакинском военном суде выступил государственный обвинитель.

Прокурор попросил суд приговорить Мовлана Шихалиева к 14, Ясина Мамедова - к 12, Вусала Алекперова - к 11, Сахиба Алекперова - к 10 годам лишения свободы.

Сторона защиты попросила у суда время для подготовки выступления.

Ранее сообщалось, что в период работы начальником Главного следственного управления МНБ Шихалиев Мовлан Мамедисмаил оглу вместе с находящимися в его подчинении лицами сфальсифицировал улики по девяти уголовным делам, злоупотребил служебными полномочиями и совершил различные коррупционные преступления, вымогал взятки в крупном размере, в четырех случаях путем угроз присвоил имущество и денежные средства в крупном размере отдельных лиц.

Ему были предъявлены обвинения по статьям 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство путем угроз при отягчающих обстоятельствах), 294.3 (фальсификация доказательств), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки при отягчающих обстоятельствах), 341.2.1, 341.2.3 (злоупотребление полномочиями, превышение или бездействие при отягчающих обстоятельствах) УК Азербайджана. В его отношении решением Бакинского военного суда избрана мера пресечения в виде ареста.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)