Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, переменная облачность, порывистый северо-западный ветер, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-25, днем - 30-33, в Баку ночью - 22-24, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра днем в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 10-15, днем - 17-22 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)