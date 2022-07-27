Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 289 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 464, вторую -104, три и более - 1 440, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 281 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 810 252. Первую дозу вакцины получили 5 365 467, вторую - 4 857 346, три и более - 3 333 814, бустерную дозу после положительного результата теста - 253 625 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)