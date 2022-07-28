В Азербайджане пройдет вступительный экзамен в военные лицеи

БАКУ /Trend/ - 31 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен в военные лицеи министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, экзамен пройдет в семи зданиях в Баку и Нахчыване.

В нем ожидается участие 1 735 абитуриентов (1 345 человек - в Баку, 390 человек – в Нахчыване).

В процессе будут задействованы семь общих руководителей экзаменом, 19 экзаменационных руководителей, 157 учителей - контролеров и 14 сотрудников пропускного режима.

Экзамен начнется в 10:00 и продлится два часа.

Допуск на экзамен будет прекращен за 15 минут до его начала.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)