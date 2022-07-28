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В Азербайджане выявлены еще 357 случаев заражения коронавирусом, вылечились 298 человек

Общество Материалы 28 июля 2022 20:19 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 357 случаев заражения коронавирусом, вылечились 298 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 357 случаев заражения коронавирусом, 298 человек вылечились, 3 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 797 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 785 735 человек вылечились, 9 744 – скончались, число активных больных составляет 2 159.

За последние сутки в стране проведены 3 219 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 036 499.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлены еще 357 случаев заражения коронавирусом, вылечились 298 человек
В Азербайджане выявлены еще 357 случаев заражения коронавирусом, вылечились 298 человек
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