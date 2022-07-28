В Азербайджане выявлены еще 357 случаев заражения коронавирусом, вылечились 298 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 357 случаев заражения коронавирусом, 298 человек вылечились, 3 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 797 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 785 735 человек вылечились, 9 744 – скончались, число активных больных составляет 2 159.

За последние сутки в стране проведены 3 219 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 036 499.

(Перевод: Фидан Мустафаева)