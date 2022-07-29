В Азербайджане выявлены еще 373 случая заражения коронавирусом, вылечился 321 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 373 случая заражения коронавирусом, 321 человек вылечился, 2 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 798 011 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 786 056 человек вылечились, 9746 – скончались, число активных больных составляет 2209.

За последние сутки в стране проведены 2847 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 039 346.

(Перевод: Фидан Мустафаева)