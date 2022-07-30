В минобороны Азербайджана состоялось служебное совещание

БАКУ /Trend/ - 30 июля на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания по видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подчеркнув, что на совещании под председательством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, посвященном итогам шести месяцев нынешнего года, глава государства высоко оценил заслуги азербайджанской армии, министр отметил, что высказывания главы государства являются важными задачами, поставленными перед армией.

Гасанов обстоятельно проанализировал оперативную обстановку и сложившуюся ситуацию на азербайджано-армянской государственной границе, а также в Карабахской экономической зоне, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, и отдал приказ о готовности к незамедлительному и решительному пресечению любой возможной провокации противника.

До внимания участников совещания было доведено, что в войсках предстоят проверки по итогам шестимесячного процесса боевой подготовки.

Министр дал указание уделить внимание профессионализму военнослужащих и боевой подготовке войск в новом учебном периоде, повышению интенсивности учений и полевых занятий, а также поддержанию уровня боеготовности подразделений на высоком уровне.

Гасанов дал поручения соответствующим лицам о завершении работ в соответствии с планом подготовки к зиме в подразделениях, своевременной доставке необходимых ресурсов подразделениям, в особенности дислоцированным в гористой местности, приеме и размещении новобранцев в соответствующих подразделениях, а также об организации работ по подготовке к церемониям военной присяги на высоком уровне.

Проанализировав процесс соблюдения правил безопасности в повседневной служебной деятельности, глава ведомства особо подчеркнул важность регулярного доведения этих правил до сведения личного состава и постоянного контроля за их неукоснительным соблюдением.

В заключение перед должностными лицами были поставлены конкретные задачи по организации службы войск, дальнейшему улучшению служебных и социально-бытовых условий, а также по продолжению реализации необходимых мер по инженерному обеспечению.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)