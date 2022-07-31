БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 682 человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 213, вторую - 119, три и более - 1 130, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 220 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 818 005. Первую дозу вакцины получили 5 366 776, вторую - 4 857 889, три и более - 3 338 784, бустерную дозу после положительного результата теста - 254 556 человек.