Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, переменная облачность, юго-восточный ветер, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 32-37, в Баку ночью - 24-26, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-55 процентов.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 34-39, в горах ночью - 8-13, днем - 21-26 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)