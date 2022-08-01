Минобороны Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей

БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях распространяются фото и видео, отражающие деятельность азербайджанской армии в период Отечественной войны и учений, передвижение военной техники, которые выдаются за новую информацию.

Об этом сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в связи со служебной деятельностью личный состав и боевая техника азербайджанской армии регулярно перемещаются в учебные центры и на общевойсковые полигоны.

"Еще раз призываем пользователей социальных сетей и общественность не размещать старые кадры под видом новых видео и не вводить общественность в заблуждение.

Рекомендуем нашим гражданам обращаться только к той информации, которая проверена и размещена на официальном сайте министерства обороны (www.mod.gov.az), а также в аккаунтах ведомства в социальных сетях", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)